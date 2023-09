Ein 49-jähriger Mann ließ sich am Samstag (2. September 2023) von einem Taxi in Richtung seiner Heimat transportieren. Dabei griff er nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Hof den Taxifahrer an.

Während der Fahrt auf der A9 griff der Fahrgast plötzlich den 60-jährigen Fahrer an und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Hierdurch kam der Fahrer kurzzeitig von seinem Fahrstreifen ab, konnte den Wagen aber wieder unter Kontrolle bringen und die Autobahn verlassen, wo er schließlich die Hofer Verkehrspolizei verständigte.

Durfte seinen Rausch in der Polizeizelle ausschlafen: Mann greift Taxifahrer an

Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen saß der Fahrgast auf dem Beifahrersitz und schlief. Nachdem er geweckt wurde, zeigte sich, dass er stark alkoholisiert gewesen ist. Auch gegenüber den Beamten zeigte er sich weiterhin aggressiv, weshalb er schließlich seinen Rausch in einer Polizeizelle ausschlafen durfte.

Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Vorschaubild: © Taxi, Fahren, Autofahren, Auto Symbolfoto: chalabala/Adobe Stock (72920223)