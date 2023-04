A9 bei Hof: "Nicht alltäglicher Verkehrsunfall" - Autofahrerin übersieht an Tankstelle wichtiges Detail

Ein "nicht alltäglicher Verkehrsunfall" ereignete sich laut der Verkehrspolizeiinspektion Hof am Freitag (31. März 2023) um 10.30 Uhr an der Tank- und Rastanlage Frankenwald an der A9 bei Berg (Landkreis Hof).

Eine 38-Jährige betankte demnach ihr Fahrzeug an den dortigen Zapfsäulen und zahlte danach. Anschließend wollte sie ihre Fahrt fortsetzen, hatte aber laut Polizei offensichtlich übersehen, dass sich die Zapfpistole noch in der entsprechenden Tanköffnung ihres Fahrzeugs befand.

Hierdurch sei der Zapfschlauch beschädigt worden - ein Schaden von rund 300 Euro ist die Folge, so die Polizei.