Schwerer Betriebsunfall in Hof: Am Montagmorgen (02. August 2021) wollten zwei Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt in der Stephanstraße gegen 9.20 Uhr gemeinsam den Reifen eines Unimogs aufpumpen.

Diesen montierten sie dazu in einer dafür vorgesehenen Halterung. Aus bislang noch unklarer Ursache löste sich beim Aufpumpen plötzlich der als zusätzlicher Schutz gedachte Sicherungsring und erfasste den 35-jährigen Arbeiter frontal im Gesicht, wie die Polizeiinspektion Hof am Dienstag (03. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

Drei Menschen bei Betriebsunfall verletzt: Mitarbeiter (35) wird in drei Meter tiefe Grube geschleudert

Die Wucht des Schlags sorgte dafür, dass der Mann nach hinten in die drei Meter tiefe Lkw-Grube geschleudert wurde. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Klinikum Hof eingeliefert. Der 20-jährige Kollege stand während dem Unfall genau neben ihm. Durch die aufkommenden Kräfte des Sicherungsrings wurde er zur Seite gerissen und verletzte sich leicht.

Ein dritter Mitarbeiter beobachtete den Vorfall und erlitt einen Schock. Er und der 20-Jährige wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft und das Gewerbeaufsichtsamt sind wie gewohnt bei derartigen Vorfällen in die Ermittlungen eingebunden.