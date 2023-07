Der Untreusee in Hof: Ein idyllischer Ort für Erholung und Freizeitaktivitäten

Spannende Fakten zum See

Egal ob für ein Picknick, zum Baden oder einfach, um die Seele bei einem schönen Ausblick baumeln lassen: Am Untreusee in Hof kannst du all dies tun. Von Einheimischen wird der Untreusee liebevoll auch kurz "U-See" genannt. Was dich noch an spannenden Aktivitäten erwartet, verraten wir dir.

Wissenswertes rund um den Untreusee

Der Hofer Untreusee ist ein Stausee, der nicht nur im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel ist. Er wird jedes Jahr von zahlreichen Besucher*innen aus Hof und der ganzen Region besucht. Kurz und prägnant wird der Untreusee von Einheimischen oft auch "U-See" genannt. Seinen Namen erhält der Untreusee durch den Untreubach, welcher ihn speist. Der See ist rund 2 km lang und hat eine Breite von ca. 700 m. Hier die wichtigsten Daten für deinen Besuch beim U-See:

Adresse: 95030 Hof, Untreusee

95030 Hof, Untreusee Parkplätze : Stelzenhofstraße, Wilhelm-Löhe-Straße und Schaumberggrund

: Stelzenhofstraße, Wilhelm-Löhe-Straße und Schaumberggrund Eintritt zum See: Frei

Frei Tourist-Information Stadt Hof: 09281 8157777

Erbaut wurde der See zwischen 1976 und 1979 als Stausee. Da er nur wenige Kilometer vom Zentrum entfernt ist, kannst du ihn ideal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Wenn du mit dem Auto anreisen willst, gibt es Parkmöglichkeiten an den beiden Parkplätzen Untreusee sowie am Parkplatz Schaumberggrund. Bist du mit einem Wohnmobil unterwegs, kannst du dich auf einen der Stellplätze am Schaumberggrund stellen. Diese befinden sich in direkter Nähe zu Restaurant und See. Alternativ kannst du dich mit dem Fahrrad auf dem Weg zu dem See machen. Innerhalb von 30 Minuten bist du über die Ausläufer des Stadtgebiets und durch Wiesen am See.

Der Untreusee lädt zur Freizeiterholung ein. Hier kannst du Ruhe und die Natur genießen. Als Heimat für seltene Pflanzen und Vogelarten ist der See vor allem für Naturinteressierte ein Muss. Magst du es lieber ganz entspannt, kannst du es dir am Ufer gemütlich machen und dir beispielsweise ein Picknick schmecken lassen.

Aktivitäten am See und die Verpflegung

Bist du eher sportlich unterwegs, kannst du dich am See ebenfalls austoben. Es gibt schön angelegte Rundwanderwege, die um den See führen. Je nachdem, wie weit du laufen willst, kannst du zwischen einer 4,4 km langen und einer 6,6 km langen Route wählen. Wanderst du nicht gerne, gibt es noch zahlreiche weitere mögliche Aktivitäten. Unter anderen werden dir Bademöglichkeiten geboten, es gibt eine Surfschule, einen Tretbootverleih, eine Minigolfanlage und ein Fitness-Center.

Highlights auf dem insgesamt 63 ha großem Naherholungsgebiet um den Untreusee sind der Kletterpark und das Labyrinth für die ganze Familie. Der Kletterpark bietet Spaß für jedes Alter. Tickets für den Kletterpark kannst du online buchen. Eine Besonderheit sind die zwei Seilfahrten über den See, bei denen du das gesamte Gebiet von oben bestaunen kannst. Im Labyrinth und Irrgarten in einem geht es darum, vier Stempelmotive zu finden. Dies gelingt durch Suchen, Entdecken und Ehrgeiz auf der 2200 m² großen Fläche. Die kleinen Gäste können sich darüber hinaus am See-Spielplatz austoben.

Für deine Verpflegung ist am See ebenfalls gesorgt. So gibt es eine Gaststätte direkt am Ufer des Untreusees. "Die Wertschaft" versorgt dich mit regionalen Speisen und Getränken. In dem Biergarten hast du einen wunderschönen Ausblick auf den See, weshalb er auch als einer der schönsten in der Stadt Hof gilt. Neben dem Biergarten gibt sowohl einen Imbiss als auch eine gemütliche Wirtsstube, in der du die fränkische Gastronomie der "Wertschaft" genießen kannst.

Fazit

Der Untreusee in Hof ist sowohl ein tolles Ausflugsziel für Erholungssuchende als auch für Sportliebhaber*innen. Für jeden ist auf dem großen Areal etwas dabei. "Die Wertschaft" sorgt am See für deine Verpflegung. Alternativ kannst du dir natürlich auch selbst ein Picknick mitnehmen. Du kannst mit dem Auto, der Bahn oder dem Fahrrad bequem anreisen.