In Hof ist es am späten Mittwochabend (04. August 2021) aus bislang noch nicht ganz geklärten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Kulmbacher Straße gekommen. In deren Verlauf schlug zunächst ein 24-Jähriger einem 19-Jährigen beim Festgelände nahe der Freiheitshalle ins Gesicht.

Der 19-Jährige ging daraufhin zu Boden. Doch damit nicht genug: der 24-Jährige trat nach Zeugenangaben anschließend mit voller Wucht gegen den Kopf des am Boden Liegenden. Mit schweren Gesichtsverletzungen brachte ein Rettungsdienst das Opfer ins Krankenhaus. Der 24-Jährige wurde von Polizeibeamten vorläufig festgenommen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung am Freitag (06. August 2021) berichtet.

Auseinandersetzung gerät aus dem Ruder: 24-Jähriger tritt auf Kopf von 19-Jährigem ein

Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof erging am Donnerstagnachmittag (05. August 2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den Beschuldigten. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Zeugen, die am Mittwochabend, zirka 23.15 Uhr, die Auseinandersetzung in der Kulmbacher Straße, nahe der Freiheitshalle, beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.