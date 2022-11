Landkreis Haßberge: Gaststätte "Zeiler Esszimmer" muss schließen

"Werde es vermissen": Inhaberin blickt wehmütig zurück

blickt Mehrere Gründe für Schließung von beliebtem fränkischen Restaurant

Vermietung der Gästezimmer bleibt weiterhin bestehen

Das "Zeiler Esszimmer" gebe es "schon zig Jahre", sagt Daniela Hofmann. Seit Mai 2015 führt sie die beliebte fränkische Gaststätte und die dazugehörigen Gästezimmer. Jetzt muss sie das Restaurant "schweren Herzens" nach sieben Jahren schließen. Gegenüber inFranken.de erklärt sie die Hintergründe ihrer Entscheidung.

Nur noch ein Viertel an Personal seit Pandemie: Fränkische Gaststätte "Zeiler Esszimmer" schließt Ende Dezember

Vor der Pandemie gab es in der Gaststätte klassisch fränkische Speisen und Biergartenbetrieb. Seit einem Jahr bietet das "Esszimmer" allerdings nur noch Frühstücks- und Mittagstisch an. Der Grund dafür seien laut Hofmann zu wenige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, denn während Corona habe sich die Mitarbeiteranzahl auf ein Viertel reduziert.

Doch nicht nur das fehlende Personal zwinge den Gasthof zur Schließung, die Inhaberin erwarte ein Kind, erzählt sie. Die Gästezimmer seien von der Schließung nicht betroffen, sondern blieben weiter in Besitz von Daniela Hofmann. "Das ist auch alleine machbar", sagt sie. Nur ein wenig Hilfe, wenn sie sich um ihr Kind kümmern muss, werde gebraucht.

Die Inhaberin blickt auf "verdammt viele schöne Momente" zurück - "zu viele, um es in Worte zu fassen", erinnert sie sich. Vor allem besondere Ereignisse wie zum Beispiel Hochzeiten, Taufen und Geburtstagsfeiern werde sie vermissen, sagt sie. In einem öffentlichen Statement bedankt sich die Gaststätte in Zeil außerdem bei allen Stammgästen und dem Personal.

