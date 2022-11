Cola-Flaschen und Scherben-Chaos auf der A70: Am Sonntagabend (30. Oktober 2022) wollte ein 49-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug an der Anschlussstelle Knetzgau im unterfränkischen Landkreis Haßberge auf die A70 in Richtung Würzburg auffahren, als im Ast der Auffahrt plötzlich seine Ladung kippte und teilweise auf die Fahrbahn stürzte.

Der Anhänger des Sattelzuges war mit Getränkekisten beladen, in denen sich Cola-Flaschen befanden. Die kippende Ladung konnte durch die Anhängerplane nicht gehalten werden und es fielen mehrere hundert Kisten mit Glasflaschen auf die Fahrbahn. Dadurch wurden alle Fahrstreifen mit den Getränkekisten und Glasscherben bedeckt, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck am Dienstag.

Lkw verliert Getränkekisten mit Cola auf A70

Zwei weitere Lastwagen, die auf der A70 aus Richtung Bamberg kommend in Richtung Würzburg unterwegs waren, fuhren über die Scherben und wurden dadurch leicht beschädigt. An beiden entstand ein Sachschaden von jeweils rund 1000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall aber niemand.

Am Sattelzug, der die Getränkekisten transportierte, entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Die Unfallaufnahme übernahm die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck.

Vorschaubild: © NEWS5/Merzbach