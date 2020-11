Ebern vor 2 Stunden

Naturschutz

Weißfichtensee bei Ebern ohne Wasser: Aktion dient der Rettung der Edelkrebse

Unerlaubt eingesetzte Fische bedrohten die Zuchtbemühungen in dem Waldsee am Freizeitgelände "Weißfichtensee" bei Welkendorf - Warum der See jetzt abgelassen wurde.