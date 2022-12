Vermisstensuche in Haßfurt beendet: 68-Jähriger wurde in Klinik eingeliefert

In Haßfurt lief am Samstag (3. Dezember 2022) eine große Suchaktion. Ein 68-Jähriger wurde als vermisst gemeldet. Laut Bericht des Polizeipräsidiums Unterfranken hatte der Mann in der Nacht sein Haus verlassen und war nicht zurückgekehrt.

Die Polizei Haßfurt sucht ab den Morgenstunden mit einem Großaufgebot nach dem Vermissten. Auch das Bayerische Rote Kreuz und die Feuerwehr unterstützten die Suche sowie ein Polizeihubschrauber.

Polizei suchte mit Großaufgebot nach 68-Jährigem in Haßfurt

Gegen 13 Uhr wurde der 68-Jährige wohlbehalten aufgefunden. Er wurde zur Behandlung in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay