Untermerzbach vor 1 Stunde

Polizei ermittelt

Radfahrer findet bewusstlosen Mann am Boden - "leider kam jede Hilfe zu spät"

In der Nacht auf Sonntag hat ein Radfahrer in Untermerzbach (Landkreis Haßberge) einen bewusstlosen Mann am Boden gefunden. Der 58-Jährige verstarb noch vor Ort.