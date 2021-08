Zeil am Main aktualisiert vor 6 Minuten

Tödlicher Fahrradunfall

Auto fährt auf Rennrad auf: Radfahrerin (36) stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus

Auf der Staatsstraße bei Zeil am Main hat sich am Sonntagvormittag ein tödlicher Unfall ereignet. Eine Rennradfahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch auf dem Weg ins Krankenhaus starb.