Auf der A70 Schweinfurt Richtung Bamberg, zwischen dem Tunnel Schwarzer Berg und der Anschlussstelle Eltmann ist es nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck am Dienstagnachmittag (21. März 2023) zu einem schweren Unfall gekommen.

Circa gegen 16.30 Uhr kam ein Lkw nach links von der Fahrbahn ab, brach durch die Mittelleitplanke, überquerte die Gegenfahrbahn und stürzte eine Böschung hinunter, so der Sprecher gegenüber inFranken.de.

A70 bei Eltmann: Lkw rammt Auto und landet in Böschung - Polizei ermittelt

Es habe zwar keine Kollision mit dem Gegenverkehr gegeben, doch der Lastwagen habe ein Auto gerammt, das in gleicher Richtung fuhr. Sowohl der 69-jährige Autofahrer als auch der 54 Jahre alte Lkw-Fahrer konnten sich laut dem BRK-Rettungsdienst Haßberge selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien.

Unfall auf A70 bei Eltmann: Lkw rammt Auto und stürzt Böschung hinunter - Augenzeuge äußert sich Nach dem der Lkw das Auto auf der A70 gerammt hatte, ist dieses laut dem BRK Sprecher "komplett zerstört".

"Sie wurden von den Besatzungen zweier Rettungswagen und einem Notarzt notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in Kliniken nach Bamberg und Haßfurt eingeliefert." Nach ersten Erkenntnissen, so BRK-Einsatzleiter Rettungsdienst Wolfgang Brühl, sind deren Verletzungen leicht bis maximal mittelschwer.

Die A70 in Richtung Schweinfurt war zeitweise komplett gesperrt, in Richtung Bamberg konnte die Autobahn einspurig befahren werden. Der Verkehr wurde örtlich über die U84 umgeleitet, berichtet der Sprecher der Verkehrspolizei. Der Lkw wurde mithilfe eines Krans geborgen. Das Auto ist "völlig zerstört", so der Pressesprecher des BRK Haßberge Michael Will gegenüber News5. Den Grund für den Unfall ermittelt nun die Verkehrspolizei. Sie sprach vor Ort "von einer technischen Ursache am Sattelzug", so das BRK. Geprüft wird dabei unter anderem, ob womöglich ein geplatzter Reifen unfallursächlich sein könnte.

"Zehn Sekunden eher": Augenzeuge schildert Erlebnis

"Ein großes Schadensbild über 50 bis 80 Meter" hinterließ der Unfall in den Worten Wills. "Es sieht ziemlich wüst aus. Glücklicherweise ist der Unfall relativ glimpflich ausgegangen." Ein Autofahrer habe laut Informationen des BRK durch Bremsen eine Kollision gerade noch verhindern können. "Die Folgen hätten deutlich dramatischer sein können." Ein Augenzeuge und routinierter Berufsfahrer drückt im Interview mit NEWS5 seine Empfindungen aus: "Zehn Sekunden eher und ich hätte vielleicht auch da unten gelegen. Es war schon grenzwertig."

Die Feuerwehren aus Knetzgau, Sand und Eltmann waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort, so das BRK Haßberge. Sie sicherten den Verkehr ab, banden auslaufende Betriebsstoffe ab und leuchteten bei Einbruch der Dunkelheit die Fahrbahn aus. "Ebenso halfen die Feuerwehreinsatzkräfte bei der Bergung des Sattelzuges mit. Unter anderem wurden dazu mehrere Bäume an der Böschung entfernt, damit das Bergungsunternehmen freie Bahn hatte. Vor Ort machte sich auch Kreisbrandrat Ralf Dressel ein Bild von der Lage."

Der Rettungsdienst rückte mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt sowie dem BRK-Einsatzleiter Rettungsdienst an. Auch die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort, berichtet das BRK Haßberge weiter. Die Autobahnmeisterei Knetzgau übernahm schließlich die Ausleitung des Verkehrs sowie die Absicherung mit Warnleitanhängern.

