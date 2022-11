Unter den Kindern des integrativen "Kinderhauses Wunderland" in der Eberner Albrecht-Dürer-Straße herrschte an einem Montag im Oktober (10. Oktober 2022) schieres Entsetzen: Am großen Playmobil-Piratenschiff im Garten der Einrichtung fehlte auf einmal ein Pirat. Wie auch die örtliche Polizei bestätigte, war die 1,60 Meter hohe Figur von Dieben entwendet worden.

Update vom 22.11.2022, 18.00 Uhr: Aufatmen im Kindergarten - Piratenfigur wieder aufgetaucht

Im Oktober wurde der Kapitän des Piratenschiffs, ein 1,60 Meter großer Playmobilpirat, in einem Eberner Kindergarten entwendet, was zu einer großen Bestürzung der Kinder führte. Am späten Freitagnachmittag (18. November 2022) erreichte die Polizei ein Hinweis auf den Aufenthaltsort die entwendete Playmobilfigur.

Die Polizei in Ebern ging sogleich dem Hinweis nach und konnte den Playmobilpiraten unweit des Kindergartens in einer Wohnung sicherstellen und dem Kindergarten aushändigen, sodass das im Kindergarten aufgestellte Piratenschiff nicht mehr ohne Kapitän segeln muss.

Erstmeldung vom 13.10.2022: Übergroße Playmobil-Piratenfigur aus Kindergarten gestohlen

Die rund 60 Kinder fackelten am Montagmorgen jedoch nicht lange und ergriffen sofort selbst die Initiative. Vor allem die Vorschulkinder begannen laut dem BR sofort mit der Spurensicherung, alarmierten selbstständig die Polizei und fertigten ein selbstgemaltes Fahndungsplakat an. Aller Wut und Trauer zum Trotz sei immerhin das "total spannend gewesen", wie ein fünfjähriger Junge gegenüber der Coburger Neuen Presse sagte.

Die Polizei im Kreis Haßberge fahndet mit Hochdruck nach dem beliebten Maskottchen der Eberner Kita-Kinder, aber natürlich auch nach den dreisten Räubern. Die Beamten bitten Zeugen um sachdienliche Hinweise, sollten sie etwas Verdächtiges bemerkt oder gar die unbekannten Täter am Ort des Geschehens beobachtet haben. Man sei "rund um die Uhr telefonisch erreichbar", hieß es gegenüber dem BR.

Das Playmobil-Piratenschiff samt der lebensgroßen Freibeuter war dem integrativen Kindergarten erst im Mai dieses Jahres von der Stiftung Kinderförderung von Playmobil geschenkt worden. "Wir sind mächtig stolz und freuen uns alle sehr, dass dieses prächtige Schiff bei uns im Kinderhaus Wunderland in Ebern angelegt hat und bei uns jetzt im Garten steht", so die Kindergartenleitung in einer Pressemeldung von damals.

Das "Kinderhaus Wunderland" wird von der Rummelsberger Diakonie betrieben und bietet insgesamt 75 Plätze für die Kinder der Region. Dabei werden auch proaktiv Kinder mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung betreut. Deshalb ist auch das sogenannte Aktiv-Schiff der Stiftung Kinderförderung für die Bedürfnisse auch von kognitiv und physisch eingeschränkten Kindern konzipiert worden.

Vorschaubild: © Peter Hauschild/pixabay