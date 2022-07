Burgpreppach vor 1 Stunde

Tödlicher Unfall

Motorradfahrer gerät frontal in entgegenkommende Biker-Gruppe - zwei Tote

Bei einem schweren Unfall in einem dichten Waldgebiet im Kreis Haßberge starben am Sonntag zwei Motorradfahrer. Ein 51-jähriger Biker aus Hof war in eine entgegenkommende Motorradgruppe geraten.