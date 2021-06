Tierheim Haßberge in Knetzgau rettet 70 Meerschweinchen aus katastrophalen Zuständen

in Knetzgau aus katastrophalen Zuständen Tiere "waren auf viel zu engem Raum eingesperrt" - Tierheim bittet um Spenden für die Versorgung

für die Versorgung Tierschutzinitiative Haßberge e.V. päppelt Meerschweinchen auf: "Eines liegt gerade in den Wehen"

Das Tierheim Haßberge hat Zuwachs bekommen: 70 Meerschweinchen sind am Dienstag (7. Juni 2021) in das Tierheim in Knetzgau eingezogen. Die Tierheimleitung Britta Merkel fand die Tiere in "katastrophalem" Zustand vor: "Die waren auf viel zu engem Raum zuhauf eingesperrt." Nun kümmert sich die Tierschutzinitiative Haßberge e.V. um die 70 Meerschweinchen.

Tierheim Haßberge: Meerschweinchen haben "über Tage kein Wasser gesehen"

Wie Merkel berichtet, waren die Tiere "in ganz kleinen Boxen" eingesperrt. "Die haben sich schon gegenseitig angefressen." Auch ältere Verletzungen fand die Tierheimleitung vor - "ein paar haben nur noch ein Auge." Einige Meerschweinchen waren bei der Ankunft der Tierheimleitung bereits verstorben. "Die Tiere haben über Tage kein Wasser, geschweige denn Futter gesehen."

Neben den 70 Meerschweinchen hat das Tierheim außerdem noch einige Kaninchen aus den "katastrophalen" Zuständen gerettet. Eines davon sei aufgrund einer Zahnfehlbildung stark unterernährt, "das kommt dann morgen zum Tierarzt." Die übrigen Tiere seien jedoch "relativ fröhlich", sagt die Tierheimleitung. "Eines der Tiere liegt gerade in den Wehen und wird im Laufe des Tages noch ihre Babys bekommen." Vermittelt werden die Meerschweinchen und Kaninchen aktuell noch nicht - "und das wird auch noch eine ganze Weile dauern", weswegen das Tierheim darum bittet, von Anfragen derzeit abzusehen.

Um die Versorgung der Tiere zu organisieren, bittet das Tierheim nun um Spenden. Gemüse und Salate, wie Brokkoli, Kohlrabi, Salat und Petersilie sowie unbehandelte Knabberhölzer von Haselnussbäumen, Weiden oder Obstbäumen werden vom Tierheim dankend angenommen. Außerdem werden Haferflocken, Zwieback und Knäckebrot benötigt, sowie Babybrei von HIPP mit Apfel-Zwieback, Banane und Möhrchen, um das Häschen aufzupäppeln. Auch Geldspenden sind möglich, um den Tieren zu helfen. Auf der Plattform Betterplace sowie per Paypal kann man dem Tierheim Haßberge seine Spende zukommen lassen.