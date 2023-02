Steffeld: "Lichterloh brennende Mülltonne" von Jugendfeuerwehr entdeckt

von entdeckt Junge Feuerwehrleute greifen sofort ein - so nahmen sie sich dem Brand an

- so nahmen sie sich dem an Bewohner des Hauses rechtzeitig geweckt - "großes Lob" von Kommandanten

Der Samstag (25. Februar 2023) war ein ereignisreicher Tag für die jugendlichen Kräfte der Feuerwehr Stettfeld. Nach einem internen Erlebnisausflug entdeckten die jungen Feuerwehrleute auf dem Nachhauseweg eine brennende Mülltonne in einem Haushof. Das Feuer drohte, auf ein Haus und ein Nebengebäude mit Holzlager überzugreifen, wie Feuerwehrkommandant David Amlin gegenüber inFranken.de berichtet. So galt es, die Feuerwehrkenntnisse anzuwenden.

Mülltonne steht in Flammen - Jugendfeuerwehr aus Landkreis Haßberge verhindert Schlimmeres

"Wie von unserem Vorstand an der Weihnachtsfeier versprochen, konnten gestern unsere Jungs und Mädels einen Ausflug ins Palm Beach nach Stein bei Nürnberg machen", berichtet die Feuerwehr in den Sozialen Medien. "Auf dem Heimweg ging’s dann zur Stärkung noch in eine gut bürgerliche Wirtschaft in Hirschaid."

"Danach gingen sie noch auf einen Absacker ins Feuerwehrhaus. Ein Teil wurde dann nach Hause gefahren, andere sind nach Hause gelaufen", erklärt der Kommandant im Gespräch. Dies war das Glück der betroffenen Hausbewohner*innen. "Unsere Jugend entdeckte auf dem Nachhauseweg eine lichterloh brennende Mülltonne", heißt es vonseiten der Feuerwehr. Das Feuer war einem Nebengebäude mit Holzlager gefährlich nah.

Laut Feuerwehr machte sich dabei "die Jugendarbeit wieder einmal bezahlt". "Geistesgegenwärtig weckten sie die bereits schlafenden Hausbewohner und konnten die Mülltonne noch vor Ort vom Haus entfernen und löschen". Laut Amlin wurde hierfür "eine Gießkanne aus der Regentonne" benutzt. Deswegen mussten keine weiteren Einsatzkräfte hinzugezogen werden. Die Feuerwehr Stettfeld zeigt sich stolz auf seine Nachfolger. "Gut gemacht. Ein großes Lob von euren Kommandanten", heißt es im Einsatzbericht.