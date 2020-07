Lkw mit Elektroschrott fängt Feuer

Großalarm für die Feuerwehren rund um Wonfurt wurde am Mittwochnachmittag mit dem Stichwort "Lagerhallenbrand" ausgelöst. Eine schwarze Rauchsäule hing über dem Kreisabfallzentrum an der Staatsstraße Haßfurt-Wonfurt. Glücklicherweise hielt sich das Brandgeschehen in Grenzen.

In einer Lagerhalle wurde gegen 15.15 Uhr ein Sattelzug mit Elektroschrott beladen, als die Ladung anfing zu brennen. "Der Lastwagenfahrer reagierte geistesgegenwärtig und hat sein Gespann rückwärts aus der Halle gefahren, den Auflieger abgekuppelt und die Zugmaschine in Sicherheit gebracht", schilderte Mathias Henneberger, Kommandant der Feuerwehr Steinsfeld, der als Einsatzleiter fungierte.

Rasch waren die Feuerwehren aus Wonfurt, Steinsfeld, Haßfurt, Knetzgau, Unterschwappach und Untertheres mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort. Trotz eines sofortigen Außenangriffs konnte nicht verhindert werden, dass die Aluminium-Bordwand des Aufliegers aufgrund der enormen Hitzeeinwirkung schmolz.

Im weiteren Verlauf wurden unter Atemschutz im Inneren des Aufliegers die Flammen gelöscht und anschließend der Elektroschrott ins Freie befördert. Hierbei unterstützte auch das Team des Kreisabfallzentrums mit einem Bagger die Feuerwehr. Um auch noch die letzten Glutnester zu erwischen, wurde die verbrannte Ladung mit einem Schaumteppich bedeckt und zusätzlich mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Ein Bild der Lage machte sich neben den Führungskräften der Kreisbrandinspektion auch Wilfried Neubauer, der als Werkleiter des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Haßberge auch für das Kreisabfallzentrum verantwortlich zeichnet. Verletzte gab es nicht zu beklagen. Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden an. Die Lagerhalle war zu keiner Zeit in Gefahr, da sich der brennende Elektroschrott im Freien befand. Wie die Haßfurter Polizei mitteilte, beläuft sich der Schaden am Auflieger auf rund 60 000 Euro.