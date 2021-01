Kreis Haßberge: Die Sternsinger suchen kreative Wege

Von Haus zu Haus ziehen? Das ist whrend des Corona-Lockdowns unmglich. Also haben sich die Gemeinden andere Mglichkeiten berlegt, um den Neujahrssegen zu spenden.

Corona ndert alles. Auch an Dreiknig. In desem Jahr ziehen erstmals seit Jahrzehnten nirgends im Land die "Sternsinger" von Haus zu Haus, um den Haussegen zu spenden und fr arme Kinder in anderen Lndern zu sammeln.