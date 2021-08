Familie verliert Hab und Gut bei Wohnhausbrand - Pfarrerin richtet Spendenkonto ein: Bei einem Brand in der Nacht auf Mittwoch (4. August 2021) in Königsberg (Landkreis Haßberge) verlor eine fünfköpfige Familie ihr Zuhause. Die Pfarrerin der Kirchengemeinde richtete jetzt ein Spendenkonto für die Eltern mit ihren drei Kindern ein.

Der Vater der fünfköpfigen Familie wurde mitten in der Nacht von ungewöhnlichen Geräuschen geweckt. So konnten der Mann, seine Frau und die drei Kinder des Paares noch rechtzeitig nach draußen flüchten. Die Familie sei von dem Brand überrascht worden, erklärt auch Johannes Mücke, Hauptamtsleiter der Stadt Königsberg. "Das Haus ist jetzt in einem Zustand, der unbewohnbar ist", so Mücke. Der Dachstuhl des Wohnhauses hatte schließlich lichterloh gebrannt.

Königsberg: Haus nach Brand "unbewohnbar" - Spendenaufruf für fünfköpfige Familie

Die Familie habe jetzt kein Bett und auch keine Klamotten mehr - alles sei verbrannt. Deshalb habe die Pfarrerin der Kirchengemeinde, Claudia Winterstein, ein Spendenkonto eingerichtet, berichtet der Hauptamtsleiter. Sie sei unheimlich bemüht, kümmere sich und stehe in engem Kontakt mit der Familie. Johannes Mücke erklärt, dass die Pfarrerin bereits in der Nacht des Brands die Familie als Seelsorgerin betreut habe. Die Familie habe außerdem in dieser ersten Nacht bei der Pfarrerin übernachtet.

Mittlerweile sei die Familie bei einer befreundeten Familie untergekommen. Die Gemeinde suche momentan nach einer längerfristigen Übergangslösung. Durch die Spenden könne der fünfköpfigen Familie in jedem Fall schon einmal geholfen werden. Sie seien "darauf angewiesen, dass sie jemand unterstützt", so Mücke. Es werde darum gebeten von Sachspenden abzusehen. Diese seien für die Familie zwar auch sinnvoll, aber: "Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Geldspende sinnvoller ist", erklärt Mücke. So könne gezielt das gekauft werden, was die Familie braucht.

Spendenkonto:

Kirchengemeinde Hellingen

IBAN: DE29 7935 0101 0021 9163 41

BIC: BYLADEM1KSW

Kennwort: Hausbrand Familie

