Tierheim Hof erhält Spende in Höhe von 7500 Euro

erhält in Höhe von Unternehmer aus Nürnberg überreicht Tierschützern Scheck

überreicht Tierschützern Auch Tierheim Hersbruck und Tierschutzverein Veitsbronn erhalten finanzielle Unterstützung

und erhalten Katzenfreund Peter Götz hilft Tierschutzeinrichtungen mit insgesamt 25.000 Euro

Das Tierheim Hof freut über einen warmen Geldregen: Der Unternehmer und Katzenfan Peter Götz, Geschäftsführer der HG Grundstücksgesellschaft mbH in Nürnberg, hat den Tierschützern einen Scheck in Höhe von 7500 Euro überreicht. "Wir sind natürlich ganz, ganz dankbar für die Spende - und das Engagement von Herrn Götz insgesamt", sagt Tanja Bujak, zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins Hof, inFranken.de.

Tierheim Hof bekommt Freigehege für Katzen - Unternehmer hilft Einrichtung regelmäßig

Laut der Mitarbeiterin des Tierheims Hof war die jüngste Spendenübergabe Ende Juli nicht die erste ihrer Art. Mehr noch: Auch künftig wird der Nürnberger Unternehmer die Einrichtung demnach finanziell fördern: "Herr Götz hat bereits seine Unterstützung für ein neues Projekt zugesagt", erklärt Bujak. In den kommenden Wochen soll auf dem Außengelände des Tierheims ein Freigehege für Katzen entstehen. "Dort können sie dann ihren Freigang genießen", kündigt die Tierschützerin an.

"Das Außengehege soll bis Anfang, Mitte September gebaut sein", sagt Peter Götz inFranken.de. "Meine Handwerker waren hierfür am Dienstag bereits in Hof vor Ort."

Götz selbst gilt als großer Katzenliebhaber. Sogar im Großraumbüro seiner Firma tummeln sich vier "Stubentiger". In den 800 Quadratmeter großen Räumlichkeiten haben die Katzen "Würmchen", "Kitty", "Olaf" und "Hella" ein neues Zuhause gefunden. Sie alle stammen im Übrigen aus dem Tierheim Hof. Nicht zuletzt aus diesem Grund unterstützt Götz die Einrichtung immer wieder mit einer "Finanzspritze".

Tierheim Hersbruck erhält ebenfalls Spende - Einrichtungen kriegen insgesamt 25.000 Euro

Der in Veitsbronn (Landkreis Fürth) lebende Geschäftsmann sammelt zudem in regelmäßigen Abständen Spendengelder für weitere Tierschutzprojekte. So seien infolge von Spendenaufrufen allein dieses Jahr schon stolze 20.000 Euro zusammen gekommen. "Ich habe das Ganze dann um 5000 aufgestockt, so dass es dann insgesamt 25.000 Euro waren."

Die Summe wurde demnach bereits wie folgt auf diese vier Tierschutzorganisationen verteilt:

Tierheim Hof: 7500 Euro

Tierheim Hersbruck: 7500 Euro

Tierschutzverein Veitsbronn: 5000 Euro

Katzenverein in Zwickau: 5000 Euro

Doch woher rührt Götz' Engagement in Sachen Tierschutz überhaupt? "Tiere mag ich schon immer", erzählte er inFranken.de erst im Frühjahr. Damals "adoptierte" der Unternehmer eine fast 18 Jahre alte "Katzen-Oma". Auch sie fühle sich im Großraumbüro der Firma inzwischen heimisch. "Sie hat sich super eingelebt", berichtet Götz. "Das passt alles bestens." Überhaupt macht der Unternehmer und Tierfreund im Gespräch mit inFranken.de einen zufriedenen Eindruck. Sein Credo: "Wenn es einem selber gut geht im Leben, muss man auch etwas zurückgeben."

Ebenfalls interessant: "Nach Hochwasser: Schnelle Hilfe für Mensch und Tier" (ein Plus-Angebot von fraenkischertag.de)