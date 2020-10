Unabhängig von der Beeinträchtigung der lokalen Betriebe durch Corona will die Gemeinde-Allianz Hofheimer Land und der Haßberge Tourismus e. V. die Bevölkerung für die Themen regionaler Konsum und lokale Produktvielfalt sensibilisieren. "Ich lass‘ die Kohle im Dorf!", unter diesem Motto wurde die zeitlich unbefristete Aktion bei einem Pressetermin im interkommunalen Bürgerzentrum in Hofheim vorgestellt. Auch der Bayerische Rundfunk interessierte sich für die Initiative und strahlte bereits in seinem dritten Programm einen Beitrag dazu aus.

Über 100 Dorfläden, Direktvermarkter, Produzenten, kleine Einzelhändler, Bäcker, Metzger, Gastronomen und andere Gewerbetreibende gibt es im Hofheimer Land. "Wir haben Einzelhändler, bei den persönliche Beratung groß geschrieben wird, und Gastronomen, die mit Hingabe fränkische Hausmannskost zubereiten. Leider ist das oft schon einige Dörfer weiter nicht mehr bekannt. Das muss sich ändern", sagte Bürgermeister Wolfgang Borst (CSU), der auch Vorsitzender der Gemeinde-Allianz Hofheimer Land ist.

Die Idee zu dieser Aktion kam von Susanne Volkheimer, der Geschäftsführerin des Haßberge Tourismus e. V. Wer lokal einkauft, stärkt nicht nur die Wirtschaft vor Ort, sondern tut auch etwas Gutes für die Umwelt und die eigene Gesundheit, ist der Grundgedanke. "Der Wert von regionalen Erzeugnissen wird gerade in Zeiten von Globalisierung, Klimawandel und zur Gesunderhaltung immer bedeutender. Daher ist die Aktion für uns sehr wichtig, um die Gastronomie, den Einzelhandel, das Handwerk und die Direktvermarkter unterstützen zu können", so Volkheimer.

Lange Lieferketten fallen weg und vor Ort erzeugte Lebensmittel haben einen höheren Nährwert. Wenn zum Beispiel Obst und Gemüse quasi frisch vom Acker auf den Teller kommt, ist es gesünder als Schockgefrorenes.

45 Firmen nehmen teil

Um durch das Einkaufen heimischer Produkte die lokale Identität zu stärken, haben alle der derzeit 45 teilnehmenden Betriebe von der Gemeinde-Allianz Werbematerial erhalten: 3500 Taschen in zwei Größen, die aus Recyclingmaterial hergestellt wurden und das Aktions-Logo tragen, wurden von der Gemeinde-Allianz kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Gewerbetreibenden verteilen diese Einkaufstaschen wiederum kostenlos an ihre Kunden. Für die Gastronomie gibt es Bierdeckel, die das Aktions-Logo tragen. "Es ist noch Luft nach oben, vor allem in der Gastronomie", wirbt Allianzmanager Philipp Lurz für die Teilnahme weiterer Betriebe. Wer sich anschließen möchte, kann sich jederzeit noch bei der Gemeinde-Allianz oder Haßberge Tourismus e. V. melden.

Gewinnspiel

Aber auch der Bürger geht nicht leer aus. Neben der Tatsache etwas Gutes für die Heimat getan zu haben, können auch fünf Taschen voller regionaler Produkte gewonnen werden. Das sind die Preise bei der Foto-Aktion, die auch ab sofort bis zum 31. Dezember läuft. Wer ein Foto von sich und Einkaufstasche/Bierdeckel beim Einkaufen/Einkehren macht und es an die Gemeinde-Allianz per E-Mail (foto@hofheimer-land.de) oder per WhatsApp (0151 155 822 12) schickt, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Gleichberechtigt sind auch die Teilnehmer, die auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag #HofheimerLand ihr Foto posten. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Gemeinde-Allianz unter www.hofheimer-land.de/aktion-ich-lass-die-kohle-im-dorf

Daheim einzukaufen und einzukehren hilft nicht nur die Wirtschaft vor Ort, sondern trägt auch zu einem Erhalt der lokalen Produktvielfalt bei. Dazu sagte Allianzmanager Philipp Lurz: "Wir hoffen, dass dieses Bewusstsein bei der Bevölkerung des Hofheimer Landes - und vielleicht sogar darüber hinaus - durch unsere Aktion gestärkt wird." Die Aktion der Gemeinde-Allianz Hofheimer Land, der die Stadt Hofheim und die Gemeinden Aidhausen, Burgpreppach, Bundorf, Ermershausen, Maroldsweisach und Riedbach angehören, wurde durch das Regionalbudget des Amtes für ländliche Entwicklung Unterfranken finanziert.