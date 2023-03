Hofstetten: Mutmaßliche Brandstiftung auf dem Dorfplatz - Hochzeitdekoration brennt

Heuballen und Bretter gehen in Flammen auf : Bräutigam verärgert - "totale Frechheit"

: Bräutigam verärgert - "totale Frechheit" "Lassen uns nicht unterkriegen": Hochzeit soll wie geplant stattfinden

Am Samstag (25. März 2023) soll die Hochzeit von Isabel und Philipp stattfinden, doch wenige Tage zuvor brannte ihre Hochzeitsdekoration auf dem Dorfplatz in Hofstetten. Die Heuballen-Figuren, die das Brautpaar darstellen sollen, sowie drei beschriftete Holzbretter standen "lichterloh in Flammen", berichtet der Bräutigam im Gespräch mit inFranken.de. Mehrere Feuerwehrkräfte mussten anrücken. Das Paar geht von Brandstiftung aus, die Polizei Haßfurt teilt diese Einschätzung, wie ein Sprecher gegenüber der Redaktion erklärt.

"Komisches Gefühl": Brand in Hofstetten beunruhigt Brautpaar - es war nicht der erste Vorfall dieser Art

Vor fünf Wochen habe die Dorfjugend die Hochzeitsdekoration aufgestellt, am Montag (20. März 2023) seien die Heuballen und Bretter dann in Flammen aufgegangen, erläutert Philipp. "Das hat jemand aus dem Dorf bemerkt" und die Feuerwehrsirene gedrückt. "Alles war schwarz und verbrannt", so der Bräutigam, der selbst bei der Feuerwehr tätig sei und beim Löschen mitgeholfen habe. Die Dekoration sei in Folie eingewickelt gewesen und zudem habe es an diesem Tag geregnet: "Das kann gar nicht brennen." Das Paar glaube deshalb an einen böswilligen Hintergrund des Vorfalls.

Hinzukäme, dass es im Sommer vergangenen Jahres bei Isabel und Philipp gebrannt habe: Ein paar Quadratmeter Wiese ihrer Koppel hätten plötzlich nachts Feuer gefangen. Bis heute sei nicht klar, wer dafür verantwortlich ist, doch die beiden gehen auch bei diesem Fall von Brandstiftung aus. Neben den beiden Bränden, die das Brautpaar betreffen, habe es noch zwei weitere derartige Vorfälle gegeben: "Vor dem Dorf hat ein Hackschnitzelhaufen, im Frühherbst eine Hecke gebrannt", so Philipp.

"Es ist ein komisches Gefühl", beschreibt der Bräutigam die aktuelle Situation. Er empfinde den Brand "wie eine Drohung". Die Hochzeit solle trotz allem nach wie vor stattfinden: "Wir werden am Freitag (24. März 2023) die Dekoration wieder aufbauen." Mit Blick auf den oder die mutmaßlichen Brandstifter sagt er: "Wir lassen uns von denen nicht unterkriegen." Er selbst habe keine Vermutung, wer das Feuer gelegt haben könnte: "Ich finde es eine totale Frechheit, sowas abzubrennen." Seine Freunde hätten vor fünf Wochen etwa vier Stunden damit zugebracht, das Heuballen-Brautpaar aufzustellen.

