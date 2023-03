Nachdem zwei Mitarbeiter eines Autohauses ein eingeschlagenes Fenster in einer Verkaufsstelle in Haßfurt bemerkt hatten, entdeckten sie einen 36-jährigen Mann. Er hatte sich durch das zerstörte Fenster Zutritt in das Autohaus verschafft und darin mehrere Räume auf der Suche nach Beute durchwühlt. Sofort riefen sie die Polizei.

Laut Polizeipräsidium Unterfranken soll der Mann Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages an sich genommen haben.

Raubüberfall in Haßfurt: Dieb bedroht Mitarbeiter mit spitzem Gegenstand

Während die Zeugen versuchten, den Dieb festzuhalten, setzte dieser zur Flucht an und konnte sich losreißen. Dabei soll der Verbrecher den Angestellten mit einem spitzen Gegenstand gedroht haben. Schließlich rannte er in einen Innenhof und kletterte über ein Tor. Währenddessen trafen Polizeibeamte der Polizeiinspektion Haßfurt am Tatort ein - ihnen gelang schließlich die Festnahme. Durch den Einbruch entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Am Freitag (17. März 2023) wurde der 36-Jährige dann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Wegen des Tatverdachts des schweren räuberischen Diebstahls erließ dieser einen Haftbefehl gegen den Mann.

