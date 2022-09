Haßfurt: Stadtstrand wird überraschend abgeschafft

"Notwendige Konsequenz": Veranstalter äußern sich zum Hintergrund

äußern sich zum "Schweren Herzens": Entscheidung fiel nicht leicht

Entscheidung fiel nicht leicht Öffentliches Statement nach vielen Anfragen

Der Stadtstrand in Haßfurt wird ab kommendem Jahr nicht mehr betrieben, das teilen die Betreiber in den sozialen Medien mit. "Uns sprechen momentan super viele darauf an, daher möchten wir es euch nicht länger vorenthalten", schreiben die Betreiber und nennen die Gründe hinter dieser Entscheidung.

Stadtstrand Haßfurt wird abgeschafft: Betreiber sprechen von "notwendiger Konsequenz"

Der Stadtstrand geht im Jahr 2023 für seine Besucher nicht mehr an den Start. "Ja, wir öffnen im nächsten Jahr den Stadtstrand Haẞfurt nicht mehr", erläutern die Betreiber. Eigentlich wollte man "dem Landkreis Haßberge einen sehr hochwertigen Stadtstrand bieten", heißt es.

Doch finanzielle Hürden stünden den Betreibern im Weg. "Die Errichtung und Unterhaltung war daher nicht günstig. Damit sich beides amortisiert, wäre ein gewisser Durchlauf und damit verbunden auch Umsatz notwendig gewesen". "Diesen konnten wir leider nicht erreichen und werden daher als notwendige Konsequenz schweren Herzens den Stadtstrand Haßfurt 2023 nicht mehr aufbauen und betreiben", so die Betreiber weiter.

Dennoch möchte sich der Stadtstrand "bei unseren Gästen noch einmal recht herzlich für deren Unterstützung bedanken". Auch andere Projekte würden in Zukunft weiter vorangebracht. "Wir werden in der Region aber weiterhin mit anderen Projekten aktiv bleiben". Den Strand war im Jahr 2020 unter Corona-Auflagen zuerst als To-go-Geschäft und später auch für den Verzehr vor Ort geöffnet worden, so die Betreiber, die auch unter anderem für das "Cafe Kölsch" und den Club Lokwerk in Haßfurt verantwortlich sind.

