Haßfurt: Café "Kleine Auszeit" berichtet von "fast täglichem" Ärger - "solche Bilder häufen sich"

Haßfurter Café "Kleine Auszeit" leidet unter Vandalismus und Vermüllung

leidet unter "Mutwillig kaputt gemacht" : Selbstgebauter Tisch zerstört

: zerstört Gastronomin erstattet Anzeige - warum sie keine Kamera installieren darf

Seit etwa acht Wochen kommt es bei dem Haßfurter Café "Kleine Auszeit" zu "fast täglichem" Vandalismus und Vermüllung, wie Geschäftsführerin Nina Birner im Gespräch mit inFranken.de berichtet. Am Wochenende musste ein selbst gebauter Tisch ihres Mannes dran glauben. Jetzt bittet das Paar deshalb um die Mithilfe der Bevölkerung. Das Café ist kein Einzelfall. Im Juni berichtete inFranken.de beispielsweise über Bierwanderer, die für Ärger im Landkreis Bamberg sorgen.

"Es hat einfach gereicht": Haßfurter Café-Betreiberin macht ihrem Ärger über Vandalismus Luft

11 Holztische und mehrere weiße Rattanstühle vor dem Café am Torgraben 1 sollen die Menschen zu einem Besuch einladen. Nach der Schließung, vor allem wenn es dunkel wird, fühlen sich allerdings auch Zeitgenossen angezogen, auf die Birner verzichten könnte. Die Unbekannten rissen beispielsweise Fasern des Rattans ab und ließen sie auf dem Boden liegen. Noch bis Ende September seien die Stühle im Einsatz. "Dann sortieren wir welche aus und werden neue besorgen. Inzwischen liegt auch fast täglich Müll da, beispielsweise von Dönern und Pizza", führt sie fort.

Am Sonntag (30. August 2023) sei es schließlich zur bisherigen Krönung des Vandalismus gekommen: Zwei Vodkaflaschen und herausgerissene Planken eines Tisches habe Birner vorgefunden. "Die Tische hat mein Mann gebaut", sagt sie im Gespräch. "Wir haben sie für dieses Jahr neu gemacht." Auch wenn die Zerstörung so noch etwas mehr schmerze, habe Birners Mann den Tisch dadurch wieder reparieren können.

Am Sonntag wandte sich Birner mit einem Post in den Sozialen Netzwerken an die Öffentlichkeit. "Nachdem der Tisch darunter gelitten hat, hat es einfach gereicht", erklärt sie den Post. Hier heißt es: "In letzter Zeit häufen sich solche Bilder bei uns am Morgen, wenn wir zum Café kommen. Immer wieder liegt Müll von Essensresten auf den Tischen und Stühlen. Auch unsere Bestuhlung wird mutwillig kaputt gemacht und nun auch die Tische. Wir haben absolut nichts dagegen, wenn sich jemand hinsetzt außerhalb unserer Öffnungszeiten, jedoch bitte auch so wieder verlassen, wie ihr es vorgefunden habt." Anzeige gegen Unbekannt habe sie bereits erstattet. Einen Rat der Polizei hält sie allerdings für "nicht realistisch".

Beschwerde animiert Frau zu wertvollem Vorschlag - Gastronomin hofft weiter auf Hinweise

Die Gastronomen sicherten Tische und Stühle außerhalb der Öffnungszeiten bisher im mittleren Bereich mit einer Kette. Die Polizei habe ihr geraten, sie jeden Abend hereinzustellen. "Alles komplett abzubauen, dauert eine halbe Stunde. Es ist viel zu viel Aufwand. Das funktioniert nicht", so ihre Reaktion auf den Vorschlag. Auch eine Kamera sei keine Option, denn der Bereich gehöre zum öffentlichen Raum.

"Eine Frau hat mich auf die Idee gebracht, einen Bewegungsmelder mit Licht anzubringen, da Licht abschreckt." Auch die Kettenlänge wolle sie eventuell ausbauen. Unterdessen hofft sie auf Hinweise aus der Bevölkerung und schreibt in dem Post weiter: "Ich bitte um eure Mithilfe, dies zu unterbinden. Wer was sieht, darf sich gerne an uns wenden, hier über Facebook oder Instagram, oder direkt an die Polizei Haßfurt. Vielleicht hat auch jemand was von Samstag auf Sonntag beobachtet, was hierfür wichtig wäre."

Noch bis Mittwoch (16. August 2023) befindet sich das Haßfurter Café "Kleine Auszeit" im Betriebsurlaub. Wenigstens an diesen Tagen sind Tische und Stühle im Haus sicher. Weitere Nachrichten aus Haßfurt findest du in unserem Lokalressort.