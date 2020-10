Ingomar Kelbassa

Spindeltechnologie Weiss

"Für die Zukunft sehe ich uns sehr gut aufgestellt und bin davon überzeugt, dass wir einen Abschwung in keiner Weise fürchten müssen, sondern vielmehr am nächsten Aufschwung überproportional teilhaben werden." Mit dieser Prognose warim Dezember 2019 als Nachfolger von Claus-Peter Lehnert an der Spitze der Firmain Maroldsweisach angetreten. Der Geschäftsführer berief sich damals auf die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter : "Wir haben bei Weiss ein hochmotiviertes, intelligentes Team beisammen, um diese zukünftigen Herausforderungen anzugehen."