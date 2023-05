Kirchaich: Dorfrocker mit provokantem Musikclip

Ein neues Musikvideo der Dorfrocker sorgt für Aufsehen. "Das passiert mit Klima-Kleber auf dem Bauernhof. Der Bulldog hat keine Bremse", schreibt die beliebte Partyband aus Kirchaich auf Social Media. Markus Thomann, Teil des Brüder-Trios, erläutert im Gespräch mit inFranken.de, was hinter dieser Aufnahme steckt.

Das Video spielt auf einem Bauernhof und zeigt ein Bandmitglied, das auf einem Traktor auf einen Klima-Kleber zufährt, der sich am Boden festgeklebt hat und eine Karotte isst. Als der Bulldog an dem Aktivisten vorbeifährt, bespritzt er den am Boden Sitzenden mit Gülle. "Die Maßnahmen einzelner Klima-Kleber nerven bereits seit Monaten. Mittlerweile wurden einige der Klima-Kleber bekanntlich sogar schon zu Gefängnisstrafen verurteilt", erklärt Thomann die Entstehung der Aufnahme.

"Es geht uns in erster Linie um die Doppelmoral einiger Klima-Kleber", so das Dorfrocker-Mitglied. Manche würden beispielsweise in den Urlaub fliegen, aber gleichzeitig den CO₂-Fußabdruck anprangern. "Das passt doch nicht zusammen." Andere würden "mit dem Verbrenner-Auto zur Demo fahren" oder Rettungswege blockieren.

Seit über 15 Jahren hätte sich die Band auf die Fahne geschrieben, "die Leute zu unterhalten", damit sie "bei all dem Negativen auch mal abschalten zu können". In jüngster Vergangenheit haben die "Dorfrocker" beispielsweise auch ein Biathlon-WM-Lied veröffentlicht. Die Band hat bereits ebenfalls mehrere Videos zum Thema Klima-Kleber gemacht, doch bei "Der Bulldog hat keine Bremse" habe es einen konkreten Anlass gegeben.

"Wollen den Leuten ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern": Dorfrocker-Mitglied erläutert Hintergründe

Vor zwei Jahren veröffentlichten die "Dorfrocker" den bis heute erfolgreichen Song "Der King", in dem sie die Wichtigkeit der Landwirtschaft in den Mittelpunkt stellten. Daraufhin hätte die fränkische Partyband auch über 150 Traktor-Konzerte gespielt, zu denen Landwirte und Bulldog-Fahrer gekommen seien, so Thomann. Die drei Brüder seien selbst Landwirts-Enkel: "Wir sind der Meinung, dass Landwirten als Ernährer des Volkes häufig nicht die nötige Wertschätzung entgegengebracht wird, die sie verdienen. Wir sollten den Landwirten eher danken."

Die Frage, was könnte passieren, wenn ein "Klima-Kleber" auf dem Bauernhof klebt, sei eine lustig gemeinte Umsetzung, eine satirische Parodie. "Das ist Teil der Kunst und Meinungsfreiheit und im Gegensatz zu den Aktionen von vielen Klima-Klebern stellen wir uns nicht über das Gesetz", erklärt Thomann. Das Video solle für gute Laune und Unterhaltung sorgen, die "das Nerven von einzelnen Klima-Klebern ein bisschen ausgleichen soll". Der Dorfrocker erklärt: "Wir wollen den Leuten ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern, wem es nicht gefällt, der muss es nicht anschauen."

Ob es von dem Song "Der Bulldog hat keine Bremse" - der eine Parodie auf Mia Julias, Lorenz Büffels und Malle Anjas Lied "Der Zug hat keine Bremse" sei - eine komplette Version geben wird, hänge vom Zeitaspekt ab, erläutert Thomann. "Die Saison bei Open Airs, in den Zelten und auf Mallorca geht nun richtig los und wir sind für das ganze Jahr bereits ausgebucht. Wir machen ja alles selbst, wir müssen mal schauen." Viele Menschen hätten sich bereits das Lied in voller Länge gewünscht. Doch das Bandmitglied aus Kirchaich verspricht: "Solange uns die Klima-Kleber nerven, solange wird es auch lustige Videos von uns geben."