Die drei Mitglieder der fränkischen Band "Die Dorfrocker" sind bekennende Biathlon-Fans. Ein wichtiger Grund sei die Fairness des Publikums. "Jeder Athlet wird gefeiert. Wenn ein Norweger in Führung liegt, jubeln die deutschen Fans genauso mit", sagte Markus Thomann der Deutschen Presse-Agentur.

Die Musiker haben für die Biathlon-WM im Februar in Oberhof in Thüringen das offizielle WM-Lied eingesungen, das Video dazu ist am Wochenende veröffentlicht worden.

"Dorfrocker" schreiben Lied für Biathlon-WM - "allerbeste Biathleten" und "geilste Fans"

"Eine kleine Stadt in Thüringen ist weit und breit bekannt. Der Grund liegt einfach auf der Hand: Am Rennsteig wird gerannt. Die allerbesten Biathleten, die sind schon seit Jahr'n zusammen mit den geilsten Fans an diesen Ort gefahr'n" und "O-O-Oberhof, ihr lebt die Tradition. Und wir, wir sind ein Teil davon", heißt es hier unter anderem. Im stolz angekündigten Video sind Biathlon-Szenen, das Areal in Oberhof und die Musiker mit Maskottchen und tanzenden Menschen zu sehen.

"Wir sind seit Jahren begeisterte Biathlon-Fans", sagte Thomann. Zu den Dorfrockern gehören er und seine Brüder Philipp und Tobias. Biathlon fänden alle drei "sehr cool und spannend". Regelmäßig seien sie auch bei Biathlon-Veranstaltungen wie etwa in Antholz, Ruhpolding oder eben Oberhof vor Ort. Mit dem WM-Song "O-O-Oberhof" werden die drei auch Auftritte in Oberhof haben - unter anderem bei der Eröffnungsfeier am 7. Februar. Der erste Wettkampf findet dann am Folgetag statt; die WM in Thüringen endet am 19. Februar.

Im September 2022 freuten sich "Die Dorfrocker" über eine Kooperation mit Heino. "Dorfrocker" Philipp geriet im vergangenen Jahr ebenfalls wegen eines schweren Radunfalls in die Schlagzeilen. Das Trio ist einem breiten Publikum unter anderem durch die Auftritte bei "Fastnacht in Franken" und weiteren TV-Shows bekannt. "Die Dorfrocker" waren für den Musikpreis "Echo" nominiert, manche Alben schafften es in die Top 10 der deutschen Album-Charts.