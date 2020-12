Discounter lockt mit Böller-Angebot in Prospekt - entgegen der Silvester-Regeln

Auf der Suche nach den besten Angeboten der Weihnachtswoche stiftet der ein oder andere Preiskracher derzeit Verwirrung: Der Verkauf von Raketen und Co. ist aufgrund des Lockdowns deutschlandweit verboten. Dennoch bietet ein Discounter in seinem aktuellen Prospekt Feuerwerkskörper an. Dabei sind die Böller-Regeln für die Silvesternacht im Kreis Haßberge klar festgelegt, betonen Polizei und Bürgermeister.

Das Zünden von Feuerwerkskörpern auf öffentlichen, belebten Plätzen ist in diesem Jahr absolut tabu, genauso wie der Verkauf von Raketen und Böllern. Zudem gilt am 31. Dezember von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens eine bayernweite Ausgangssperre. Grundsätzlich sei es aber erlaubt, auf Privatgrundstücken - also beispielsweise in heimischen Gärten oder auf Balkonen - zu schießen. Dann aber nur, wenn dafür Restbestände aus dem Vorjahr verwendet werden. Wie mit dieser Regelung umgegangen wird, obliegt jedoch wiederum den einzelnen Städten und Kommunen.

Einheitliche Feuerwerk-Regelung gefunden

Im Landkreis Haßberge wurde daher eine Gemeinschaftsentscheidung getroffen: "Auf öffentlichen Plätzen darf nicht geschossen werden. Die Bürgermeister und der Landkreis richten einen klaren Appell an die Bevölkerung, es auf öffentlichen Plätzen zu unterlassen", stellt Zeils Stadtoberhaupt Thomas Stadelmann klar. Er befürwortet, dass somit eine landkreisweite, einheitliche Regelung gilt.