Ein 31-Jähriger ist am Dienstagabend (23. Mai 2023) mit dem Auto in der Nähe von Haßfurt unterwegs gewesen. Gegen 18.05 Uhr ist es dann auf der Straße zwischen Donnersdorf in Richtung Theres zu einem Unfall mit einem anderen Auto gekommen, wie die Polizeiinspektion Haßfurt mitteilte.

An der Anschlussstelle zur A70 wollte der 31-Jährige nach links auf die Autobahn auffahren. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden anderen 31-jährigen Autofahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Anderes Auto übersehen - Unfall nahe der A70 bei Haßfurt

Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten deshalb abgeschleppt werden. Der 31-Jährige mit dem angefahrenen Auto wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren aus Obertheres und Horhausen waren mit rund 30 Einsatzkräften zur Absicherung vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro.

