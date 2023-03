Am Donnerstag (23. März 2023) löste die Mitteilung einer Zeugin einen größeren Polizeieinsatz aus. An dessen Ende stand jedoch ein tragischer Fund, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Beamten der Polizeiinspektion Haßfurt und Unterstützungskräfte umliegender Dienststellen fanden bei der Suche nach einem Ehepaar beide Personen leblos vor. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen.

Hat er sie und dann sich getötet? Vermisstes Ehepaar tot gefunden

Die Sorge um ihre Angehörigen veranlasste eine Zeugin, die Polizei zu verständigen. Auf der Suche nach dem Ehepaar trafen die Einsatzkräfte laut der Polizei auf die beiden leblosen Personen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Ehemann zunächst seiner Frau und anschließend sich selbst das Leben genommen hat.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt nahm die Ermittlungen zu den Hintergründen und näheren Umständen des Geschehens vor Ort auf. Fraglich ist, ob das Motiv für das Geschehen in Eheproblemen zu suchen ist.

Der tragische Fund weckt Assoziationen zu einem Fall, der sich in dieser Woche in Marktheidenfeld ereignet hat. Nach einem Ehestreit tötete ein Mann mutmaßlich die Mutter seiner vier Kinder. Auch dazu sind die Ermittlungen noch in vollem Gange.

Hinweis der Redaktion: Wir berichten für gewöhnlich nicht über Selbstmorde. Eine Ausnahme bilden Fälle von großem öffentlichen Interesse. Bei der Telefonseelsorge erreichst du unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 Hilfe in schwierigen, möglicherweise ausweglos erscheinenden Situationen. Innerhalb von Bayern kannst du dich alternativ unter der 0800-6553000 beim Netzwerk Krisendienste Bayern melden. Dort bekommst du rund um die Uhr qualifizierte Hilfe in psychischen Krisen und Notfällen. Unter www.frnd.de ("Freunde fürs Leben") findest du zudem weitere Informationen und Hilfsangebote.

Vorschaubild: © Gerhard Seybert/Adobe Stock