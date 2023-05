Am späten Sonntagnachmittag (28. Mai) kam es in Lendershausen zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Der bereits polizeibekannte 40-jährige Autofahrer fuhr auf der Staatsstraße 2281 von Kerbfeld in Richtung Lendershausen. Die Polizei Haßfurt berichtete darüber.

Auf Höhe von Lendershausen überfuhr der Fahrer die Einmündung auf die Kreisstraße HAS 36, sodass er in den gegenüberliegenden Graben und anschließend in einen Gartenzaun und gegen einen Telefonmast fuhr. Noch vor dem Eintreffen von Rettungskräften flüchteten der Fahrer sowie einer der Mitfahrer von der Unfallstelle.

Betrunkener Mann ohne Führerschein setzt Auto in Graben bei ST2281

Während der Mitfahrer durch einen zufällig vor Ort befindlichen Polizeibeamten in Freizeit festgehalten werden konnte, wurde der Fahrer nach kurzer Flucht durch eintreffende Polizeibeamte festgenommen. Neben der Tatsache, dass beim Fahrer ein Atemalkoholwert von knapp 2,2 Promille festgestellt werden konnte, war dieser zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein zusätzlicher Konsum von Betäubungsmitteln konnte ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Hierzu wird ein durchgeführter Bluttest mehr Aufschluss geben.

Alle Fahrzeuginsassen wurden mit mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallörtlichkeit war für die Zeit der Unfallaufnahme durch die anwesende Feuerwehr aus Hofheim gesperrt, welche zusätzlich den Brandschutz gewährleistete.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg war zudem ein Gutachter im Einsatz. Da der Unfallhergang weitestgehend geklärt ist, bittet die Polizeiinspektion Haßfurt abschließend Hinweise von Zeugen, die Angaben zur vorherigen Fahrweise des Unfallverursachers machen können. Hinweise hierzu sind an die PI Haßfurt zu richten unter folgender Telefonnummer: 09521/9270

Vorschaubild: © pexels/pixabay.com