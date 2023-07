Knetzgau vor 1 Stunde

Fahrradunfall

Hatte keinen Helm auf: Mann (65) stürzt mit seinem Pedelec in Böschung und wird verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist am Sonntag in Knetzgau gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die Polizei wendet sich daher mit einem dringenden Appell an die Bevölkerung.