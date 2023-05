Bereits Ende April wurde die Polizei in Haßfurt zu einem Notfall auf einem Parkplatz gerufen. Passanten bemerkten dort zwei Hunde, die bei Hitze in einem Auto gefangen waren. Die Polizei Unterfranken berichtete darüber in dieser Woche auf ihrer Facebook-Seite.

Demnach sollen die Tiere in einem schlechten gesundheitlichen Zustand gewesen sein, weshalb die besorgten Passanten den Notruf wählten. Als die Polizei ankam, hatten sie die beiden Hunde jedoch bereits selbst befreit. Wie sie das angestellt hatten, teilte die Polizei jedoch nicht in ihrem Post mit.

Hunde in heißem Auto eingesperrt - Passanten schreiten zur Tat

Die angeschlagenen Tiere wurden von den Beamten der Streife in Obhut genommen, bis der Hundehalter ausfindig gemacht werden konnte. Diesen erwartete abgesehen von seinen zwei Vierbeinern auch noch eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Aufgrund des Vorfalls hat die Polizei eine dringende Bitte an alle Hundehalter: "Unterschätzt nicht die Hitze und lasst eure Tiere im Fahrzeug zurück!" Dies könne für die Tiere tödlich enden. Es reiche an heißen Tagen auch nicht, das Auto im Schatten abzustellen, heißt es in dem Post.

Auch an Personen, die eingesperrte Hunde entdecken, richtete die Polizei einen Appell. Diese sollten bitte umgehend die Polizei oder Feuerwehr alarmieren. Die Einsatzkräfte könnten die Tiere dann fachgemäß aus den heißen Autos befreien.