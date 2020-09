Auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale am Sterzelbach in Haßfurt ist geplant, eine SB-Automaten-Tankstelle mit Werbeanlagen und Technikcontainer zu errichten. Dazu hatte der Bauausschuss der Stadt in seiner Sitzung am Dienstag über eine Bauvoranfrage zu beschließen. Die Voranfrage hatte den Inhalt, ob die Tankstelle in dieser Form auf dem Grundstück zulässig ist und ob wasserrechtliche und naturschutzrechtliche Belange entgegenstehen. Der Bauvoranfrage wurde zugestimmt, soweit Nachbarbelange nicht entgegenstehen. Die beiden geplanten Werbeanlagen wirken auf die nördlich verlaufende Staatsstraße 2447 (Zeiler Straße). Verkehrsrechtliche Belange sind im weiteren Verfahren durch das Landratsamt Haßberge zu prüfen. Zudem dürfen die beiden geplanten Werbeanlagen die bestehenden Sichtverhältnisse in den Ein- und Ausfahrtsbereichen nicht einschränken.

Südlich angrenzend zum Baugrundstück befindet das Gewässer "Sterzelbach" und das Wasserschutzgebiet Lengfeld (Schutzzone III). Wasserrechtliche Belange und auch brandschutzrechtliche und naturschutzrechtliche werden im weiteren Verfahren ebenfalls durch das Landratsamt geprüft.

"Eichenweg" in Uchenhofen

Die Straße im Neubaugebiet "Nördlich der Waldstraße" in Uchenhofen wurde von März bis September 2019 neu hergestellt. Die Straße und die ehemalige Spielplatzstraße werden nach Empfehlung des Stadtbauamtes in "Eichenweg" umbenannt.

Zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet "Schlettach Teil 2" in der Gemarkung Prappach (östlich der Walter-Tron-Straße) wurde das Ergebnis der öffentlichen Auslegung bekanntgegeben. Von Seiten der Öffentlichkeit gab es keine Einwendungen. Das Verfahren der öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung erfordert nur geringe Änderungen aus redaktionellen Gründen bei den Verfahrensvermerken im Planentwurf. Außerdem wurde eine entsprechende Satzung beschlossen.

Als Trägerin öffentlicher Belange wurde die Stadt zu zwei Änderungen von Flächennutzungsplänen der Gemeinde Wonfurt gehört. Hierbei ging es um den Bereich des Gemeindeteils Dampfach mit Ausweisung von Wohnbauflächen und gemischten Bauflächen sowie um den Bereich des Kernortes Wonfurt durch Ausweisung von Wohnbauflächen. Belange der Stadt werden nicht nachteilig berührt, so dass der Bauausschuss seine Zustimmung gab.