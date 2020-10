In zwei ähnlich gleichen Fällen von vorsätzlichen Brandsetzungen ermittelt derzeit die Erlanger Polizei. Die Fahndung nach den Tätern dauert noch an. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen wird geprüft. Sachdienliche Hinweise nimmt die örtliche Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 09131/760-114 entgegen. Im ersten Fall wurde am Dienstag gegen 15.15 Uhr in der Hilpertstraße im Bereich der Bahnlinie eine Kabeltrommel in Brand gesetzt. Die aufgerollten Kabel verschmorten dabei. Die Feuerwehr löschte den Brand. An den hochwertigen Signalkabeln entstand enormer Sachschaden. Im zweiten Fall brannte es ebenfalls am Dienstag gegen 19.45 Uhr vor der Baustelle am Ohmplatz. Dort wurde Unrat aus einer Mülltonne zusammen mit Baustellenmaterial in Brand gesetzt. Die Feuerwehr verhinderte einen größeren Schaden. Lediglich der Inhalt der Mülltonne verbrannte. Ob auch Schaden an der Fahrbahn bzw. an der Baustelle entstanden ist, wird momentan noch untersucht. pol