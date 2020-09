Bürgermeister Maximilian Neeb will die Einwohner von Autenhausen, Bischwind, Merlach, Hattersdorf, Oberelldorf, Unterelldorf und Rothenberg demnächst zu Ortssprecherwahlen einladen. Bislang habe er diese Versammlungen wegen Corona nicht einberufen, sagte Neeb. "Mir war das einfach zu gefährlich", auch, wenn diese Versammlungen im Freien hätten stattfinden können. Wegen Corona wird es in diesem Herbst auch keine Bürgerversammlungen in den Stadtteilen geben, nur eine zentrale in der Seßlacher Schulturnhalle, zu der sich die Bürger dann anmelden müssen. Bei großem Interesse verspricht Neeb Zusatztermine. Die Ortssprecherwahlen sollen unabhängig davon ebenfalls in der Turnhalle stattfinden. Termine könnten aber erst im September festgelegt werden, wenn auch die übrige Turnhallenbelegung durch Vereine und VHS geregelt werde, sagte Neeb.

Auch ohne Bürgerversammlungen können die Seßlacher ihre Anliegen und Probleme an die Verwaltung herantragen. Versuchsweise soll für sechs Monate dafür sogar eine eigene Mailadresse eingerichtet werden. Die Freien Wähler/Bürgerblock, die den Antrag gestellt hatten, schlugen maengelmelder@sesslach.de vor. Der Name gefiel aber nicht allen, so dass es am Ende Konsens blieb, die Namensgebung und die Organisation der Verwaltung zu überlassen.

Informationen über das Stadtgeschehen erhalten die Seßlacher auch über das kommunale Mitteilungsblatt. Allerdings wird es ab November von einem anderen Verlag ausgeliefert, der die bisherigen Abonnenten nicht automatisch übernimmt. Wer das Mitteilungsblatt weiterhin beziehen will, muss neu abonnieren, mahnte Bürgermeister Neeb. sb