Bei der ersten bundesweiten Online-Konferenz aller Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Deutschlands am vergangenen Samstag sorgten die Bad Kissinger Wirtschaftsjunioren für ein Highlight: Ab 15 Uhr wurden die Bundespreise der Wirtschaftsjunioren Deutschland per Livestream via Facebook in insgesamt sieben Kategorien verliehen. Unter den drei Finalisten in der Kategorie "Unternehmertum" konnten sich die Bad Kissinger Wirtschaftsjunioren durchsetzen und gewannen mit ihrem Format, der Jobmesse Bad Kissingen, den ersten Platz, heißt es in einer Pressemitteilung der Wirtschaftsjunioren.

Kriterien, die bei der Bestimmung des jeweiligen Bundessiegers mit einfließen, sind unter anderem der Nutzen beziehungsweise der Mehrwert für die Region, die positiven Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Nachhaltigkeit der eingereichten Projekte.

Mut machen

Sebastian M. Bünner, seit Dezember 2019 Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Bad Kis­singen und einer der Hauptorganisatoren der Jobmesse 2019, nahm stellvertretend für alle Kissinger Wirtschaftsjunioren die Auszeichnung und das Preisgeld entgegen. In seiner Dankesrede machte er anderen kleineren Kreisen Mut, solch ein Format auch in deren Region zu etablieren: "Klar ist es viel Arbeit gewesen, ehrenamtlich neben dem eigentlichen Beruf, solch ein Messeformat innerhalb von nur neun Monaten aus dem Boden zu stampfen! Aber der Erfolg gibt uns recht - und wir geben jedem Wirtschaftsjunioren-Kreis gerne Starthilfe, der solch eine Berufsmesse in seiner Region etablieren möchte!"

Das Preisgeld wird selbstverständlich für das hoffentlich im Sommer 2021 stattfindende Helferfest verwendet. Ende Februar 2021 wird zudem entschieden, ob und in welcher Form die zweite Ausgabe der Jobmesse Bad Kissingen stattfinden wird. "Aktuell läuft hier noch eine Online-Umfrage bei allen Unternehmen aus dem Landkreis Bad Kissingen", so Bünner weiter. red