Eltern und Kinder bestaunen die neue Kita "Wunderland" mit offenen Mündern und in Fachkreisen hat die Konzeption Bewunderung ausgelöst. Seit bald drei Monaten ist das Kinderhaus in Betrieb, das in jeder Gruppe integrative Plätze für Kinder mit Behinderung reserviert. Träger sind die Rummelsberger Dienste für junge Menschen. Die Einrichtung ist so konzipiert, dass "jedes Kind, egal mit welcher Beeinträchtigung hier betreut werden kann". Mädchen und Buben von einem Jahr bis zum Schuleintritt finden vielfältige barrierefreie Räume, zum Beispiel einen Theaterraum, Bibliothek, Therapie- und Sprachraum, Küche und Bistro vor, die zum kunterbunten Miteinander und zu effektiver pädagogischer Arbeit einladen. Der Kindergarten mit den verbundenen Einzelhäuschen verfolgt ein halboffenes Konzept, das einerseits Gruppen vorsieht (je zwei für Krippen- und Regelgruppen), den Kindern aber freie Bewegung und selbstständiges Erkunden des Umfelds ermöglicht. "Ich war überrascht, wie schnell alle Plätze ausgebucht waren", sagt "Wunderland"-Leiterin Constanze Schemberg. Sie schwärmt von dem "tollen und gelungenen Gebäude", speziell von dem "wunderschönen großen Gang". Er bietet jede Menge Platz zum Spielen, Herumsausen mit Fahrzeugen, für einen Trimm-Dich-Pfad oder einfach zum Herumrennen und Toben. Da der Garten noch nicht angelegt ist, frische Luft aber nicht fehlen darf, erkunden die Gruppen auch gerne Spielplätze in der näheren Umgebung.

Die Öffentlichkeit konnte sich noch kein Bild von der Einrichtung machen. Deshalb hat der FT die Architektin Julia Gick und Constanze Schemberg um eine "Sonder-Führung" gebeten. Anhand von Bildern zeigen sie die Highlights der Ausstattung und des Konzepts auf. Eltern, die ihre Kinder gerne im "Wunderland" anmelden möchten, können unter Rufnummer 09531/79436110 einen Einzeltermin vereinbaren. eki