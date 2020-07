Wilde Ehen oder nur Liebschaften?

Was war denn da los? Die Grünen bekommen Zustimmung von der AfD; SPD und CSU stehen plötzlich eng beieinander, die FDP lobt den Antrag der Partei Die Partei - ein wenig durcheinander gab es dann doch im Stadtrat. Was war mit den Ergebnissen der "Koalitionsverhandlungen"? SPD, Grüne, Die Partei und die FDP hatten sich gefunden, um gemeinsam die Politik in Herzogenaurach zu bestimmen. Auf der anderen Seite standen ursprünglich CSU, JU, Freie Wähler und AfD. Jetzt ist die Frage: Geht es nur um die Südumgehung? Oder war in dieser Sitzung bereits zu erkennen, dass es in Zukunft außerhalb aller Abmachungen Zweckgemeinschaften mit entsprechenden Diskussionen und Ergebnissen geben wird. Immerhin hatte auch die Diskussion zum Jugendparlament ein anderes Ergebnis erbracht, denn die Konstellation der Parteien eigentlich erwarten ließ.

Bemerkenswert bei den beiden Entscheidungen ist, dass die Ein-Parteien-Vertretungen auch zusammengefasst nicht das Zünglein an der Waage sind, wichtig, dass nicht ein einziger Stadtrat diese Rolle für sich beanspruchen kann. Sollte es bei dieser Rollenwahrnehmung bleiben, werden die nächsten Jahre in Herzogenaurach interessant. Eine Wertung? Aus meiner Sicht ist man einer Demokratie nahe wie nie zuvor. Es wird inhaltsgebunden und nicht parteiideologisch entschieden, das kann nur positiv für die Entwicklung der Stadt sein. Jetzt kann es im Grunde nur noch eine Steigerung geben: Auch innerhalb der Parteien wird sich individuell entschieden. Das könnte ganz neue Verhältnisse geben.