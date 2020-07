Wieso gibt es gerade im Sommer so viele Baustellen?

Das etwa 3,3 Millionen Quadratmeter große Straßennetz der Hugenottenstadt ist sehr stark befahren. Aufgrund dieser Belastung und des teilweise schlechten Zustands der Straßen sind Sanierungsmaßnahmen nötig, informiert die Stadt zu den derzeit zahlreichen Baustellen. Hinzu kommen Modernisierungsmaßnahmen oder Neuinstallationen "unter der Fahrbahn" wie zum Beispiel am Kanalnetz, an den Leitungen der Erlanger Stadtwerke oder an Leitungen von Telekommunikationsunternehmen.

Sommerzeit, Bauzeit

Aber warum wird gerade im Sommer so viel gebaut? Der wichtigste Grund: Während der Ferienzeit befinden sich weniger Berufspendler auf den Straßen. Außerdem - nicht ganz unerheblich - fällt in der Ferienzeit auch der Schulbusverkehr weg. Darüber hinaus kann auf Baustellen innerhalb der Sommermonate unter voller Ausnutzung des Tageslichts länger gearbeitet werden. Maßnahmen werden so schneller abgewickelt.

Damit es für die Verkehrsteilnehmer so wenig Einschränkungen wie möglich gibt, müssen viele Belange koordiniert und der beste Kompromiss gefunden werden zwischen Ämtern, Rettungsdiensten und Feuerwehr, Busbetrieben, Schulwegsicherheit und Umleitungsverkehr.

Nicht nur die Stadt baut

Neben Baustellen, für die die Stadt selbst zuständig ist, die sie selbst veranlasst, gibt es regelmäßig auch Baustellen der Deutschen Bahn AG, der Autobahndirektion Nordbayern, der Erlanger Stadtwerke oder private Maßnahmen. Nur bei einem ist die Stadt Erlangen immer zuständig: Wenn eine Baustelle eingerichtet wird, die Einwirkungen auf den Straßenverkehr hat, ist eine Genehmigung der Straßenverkehrsbehörde, also der Stadtverwaltung, nötig.

Die Stadt hat im Internet häufig gestellte Fragen und Antworten zu Baustellen zusammengestellt. Auf einer Übersichtskarte gibt es alle größeren Maßnahmen im Überblick: www.erlangen.de/verkehr. red