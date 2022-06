Die Mannschaft des SV Garitz hat den diesjährigen Vereinspokal gewonnen. Die vier angetretenen Mannschaften mussten sich dafür verschiedenen Herausforderungen stellen. Das Wochenende hatte mit einem Sommerkonzert der Jugendkapelle der FFW Garitz in der Turnhalle begonnen. Die Jugendkapelle begeisterte das anwesende Publikum unter anderem mit den Filmmusiken von Star Wars und Forrest Gump, aber auch mit "Imagine" von John Lennon und der Europahymne. Dirigent Timo-Jan Deen führte auch gekonnt durch das Programm.

Im Rahmen des traditionellen Wiesenfestes der Garitzer Jugendkapelle wurde dann der alle zwei Jahre stattfindende Vereinspokal ausgespielt. Hier traten vier Mannschaften der Garitzer Vereine in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Als Sieger des letzten Vereinspokals war die Jugendkapelle Ausrichter des Wettbewerbs. Vorstand und Spielleiter Fabian Schopf führte durch sechs unterhaltsame Spiele, in denen die Mannschaften sich in Geschicklichkeit, Wissen und Teamwork messen konnten. Angetreten waren die Feuerwehr Garitz, der SV Garitz und mit zwei Mannschaften der BTC Garitz.

Im entscheidenden Abschlussspiel mussten von den vier Mannschaften Schätzfragen beantwortet werden. "Wie lange ist die Baustelle an der Garitzer Kreuzung insgesamt?", "Seit welchem Jahr gibt es Strom für die Garitzer Bevölkerung" sind nur zwei der insgesamt zehn Fragen dieses Spiels. Vor dem letzten Spiel lagen die Mannschaften BTC 1 und SV Garitz punktgleich auf Platz eins.

Da der SV Garitz das letzte Spiel durch sehr exaktes Schätzen für sich entscheiden konnte stand der Sieger fest. Auf Platz 1 kam der SV Garitz, auf den zweiten Platz BTC 1, Platz 3 belegte die Feuerwehr Garitz und Platz 4 BTC 2.

Damit wurde der Vereinspokal von der Jugendkapelle der FFW Garitz an den Sportverein übergeben. Die Einnahmen aus den Startgeldern werden von der Jugendkapelle zur Hälfte an die Tischtennis-Abteilung des SV Garitz und zur Hälfte an die Jugendfeuerwehr gespendet.

Die nächste Ausspielung des Vereinspokals findet im Jahr 2024 statt und wird dann vom SV Garitz organisiert. red