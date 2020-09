Die höchste Auszeichnung, die die Gemeinde Weitramsdorf vergeben kann, ist die Verleihung der Ehrenbürgerwürde. Diese erfuhr ietzt im Rahmen einer Gemeinderatssitzung aufgrund eines einstimmigen Beschlusses Werner Strehler.

Die Laudatio hielt Bürgermeister Andreas Carl (DGN). Er attestierte Werner Strehler einen hohen persönlichen Einsatz und herausragendes Engagement für die Gemeinde. Mit dieser Auszeichnung wird seitens des Gemeinderates sehr restriktiv umgegangen, so Carl, der es an Strehler typisch fand, immer an das Gemeinwohl zu denken.

Besonders hob der Bürgermeister das Engagement Strehlers im Gemeinderat hervor. So war der Geehrte dort 30 Jahre lang tätig, war zeitweise Dritter Bürgermeister.

Am Herzen lagen Werner Strehler bei seiner Arbeit im Dienste der Gemeinde unter anderem die öffentliche Wasserversorgung, die Neubaugebiete und die Kindergärten. "Du warst immer in aller Munde", so der Bürgermeister, der an die Mitgliedschaft und aktive Mitarbeit Werner Strehlers in zahlreichen Vereinen und Institutionen erinnerte, insbesondere an den 30 Jahre andauernden Vorsitz im Kleintierzuchtverein, der unter seiner Führung zum drittstärksten Verein dieser Art in ganz Bayern avancierte.

Runde 450 Mitgliedsjahre bei allen Vereinen zusammengenommen hat Strehler "auf dem Buckel." Resümee des Bürgermeisters: "Ohne dich wäre Weitramsdorf heute nicht die Gemeinde, in der wir alle gerne leben. Das schafft heutzutage keiner mehr." Lobende Worte fanden auch Landtagsabgeordneter Martin Mittag (CSU) und Zweiter Bürgermeister Henning Kupfer (CSU), die beide den Einsatz für das Gemeinwohl hervorhoben.

Werner Strehler selbst sprach sichtlich gerührt seinen Dank für die Ehrung aus und versprach: "Ich werde mich weiter für die Vereine einsetzen."

Engagement gwürdigt

Weitere Ehrungen standen auf dem Programm. Die aus dem Gemeinderat ausgeschiedenen Mitglieder Christoph Göhr-Denninger, Günther Tschech, Hans-Jürgen Marschollek erhielten eine Dankesurkunde; Tobias Ehrsam, Michael Forkel, Leonhard Potsch, Josef Janson, Dr. Tobias Franke einen Wappenteller; Norbert Bär, Matthias Helmprobst einen Zinnwappenteller; Marco Anderlik die Silbermedaille. Die langjährigen Mitglieder des Gremiums Gunther Beetz, Werner Hanke und Ulrich Kräußlich wurden mit einer Medaille in Silber ausgezeichnet.

Jeannine Roth sorgte mit Gesangseinlagen für eine Untermalung des Ehrungsabends. dav