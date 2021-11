Coburg vor 12 Stunden

Preisübergabe

Wer mit dem Rad zur Arbeit fuhr, profitierte in jedem Fall

Rund 65 200 Menschen bewegte die Mitmach-Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" heuer in Bayern. In der Region Coburg, Kronach und Lichtenfels nahmen insgesamt knapp 1100 Beschäftige aus 240 verschiedenen Be...