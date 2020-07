Wenn der Betrüger am Telefon ist

Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern, die aktuell in Unterfranken aktiv sind. Der Schwerpunkt liegt derzeit in den Landkreisen Würzburg, Main-Spessart und Kitzingen. Die Täter versuchen mit der sogenannten "Enkeltrick-Masche", Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes zu bringen.

Seit dem späten Vormittag erreichen die Polizeieinsatzzentrale Mitteilungen über Telefonbetrüger, die sich als Enkel oder andere Verwandte ausgeben und vorgaukeln, dringend große Geldbeträge für Wohnungs- oder Pkw-Käufe zu benötigen.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät: Gehen Sie keinesfalls auf entsprechende Forderungen ein. Geben Sie am Telefon keinerlei Auskünfte über Ihre finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Deponieren Sie auf Weisung kein Geld oder Wertsachen außerhalb Ihres Wohnhauses. Informieren Sie insbesondere ältere Personen im Bekannten- oder Verwandtenkreis und in der Nachbarschaft. Informieren Sie bei verdächtigen Anrufen sofort die Polizei über Notruf 110. pol