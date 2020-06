Wendemanöver führte zu Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 11 Uhr auf der Staatsstraße St 2291 ereignet, als ein Mann von Reith in Richtung Oberthulba unterwegs war. Der 56-Jährige blinkte nach rechts und wollte auf die Autobahn A 7 in Richtung Kassel auffahren. Plötzlich wendete er kurz vor einer Verkehrsinsel, wobei er einen sich von hinten nähernden Wagen übersah. Es kam zur Kollision, wodurch beide Fahrzeuge nach links in die Leitplanke gedrückt wurden. Keiner der Beteiligten erlitt schwerere Verletzungen, so die Polizei weiter. Die beiden Insassen des zweiten Fahrzeugs zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden für weitere Untersuchungen in das Bad Kissinger Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt rund 4000 Euro. Die Feuerwehr Oberthulba war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. pol