Der Rhönklub-Zweigverein Bad Brückenau bietet am Donnerstag, 22. Juli, wieder eine Wanderung mit Kurgästen an. Gefahren wird mit dem Bus über die Schwedenschanze in die Hessische Rhön bis zum Wachtküppel. Ab hier führt die gemütliche Wanderung vorbei am Guckaisee bis zum Heckenhöfchen mit Einkehr, teilt der Rhönklub-Zweiverein mit. Die Wanderstrecke beträgt fünf Kilometer, der Schwierigkeitsgrad wird als leicht beschrieben. Die beiden Wanderführer der Tour sind Günther Wischert und Hubert Töpfer. Die Coronaregeln sind einzuhalten, heißt es weiter im Pressebericht des Rhönklubs. Abfahrt des Busses ist am Washingtonplatz um 13.20 Uhr, am Vita Spa um 13.30 Uhr, am Kurstift um 13.40 Uhr und schließlich am Busbahnhof in der Stadt um 13.45 Uhr. sek