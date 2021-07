Zu einer Rundwanderung um den Großen Tierberg zwischen Lauscha und Steinach lädt der Fränkisch-Thüringische Freundeskreis für Donnerstag, 12. August, ein. Heinz Kirchner wird die schönsten Seiten dieses Waldgebietes zeigen. Die acht bis zehn Kilometer lange Wanderstrecke ist von Durchschnittswanderern gut zu schaffen. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 9 Uhr am Angerparkplatz. Beginn der Wanderung ist um 9.45 Uhr am Parkplatz "Obermühle" in Lauscha. Gäste sind willkommen. Anmeldungen und Essensbestellungen nimmt Kirchner bis Dienstag, 10. August, unter Telefon 036702/20255 entgegen. red