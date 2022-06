Dank des Förderprogramms "Sonderfonds: Innenstädte beleben" - aufgelegt durch das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr - hat die Stadt Bad Kissingen die Möglichkeit, bis zu vier leerstehende Ladenlokale in der Innenstadt für einen Zeitraum von zwölf bis 18 Monate anzumieten und diese kostengünstig an Unternehmer und Gründer weiter zu vermieten. So sollen nach diesem Modell bis zu drei Pop Up Stores sowie ein Co Working Space (temporäre Arbeitsplätze, die stunden-/tageweise angemietet werden können) mit einem offenen Atelier für die Bad Kissinger Künstlergruppe "ART 97688" entstehen.

Bei der Bewerbung auf das Förderprogramm musste es schnell gehen, sodass innerhalb kürzester Zeit ein Konzept seitens der Wirtschaftsförderung erarbeitet und vom Stadtrat genehmigt wurde. Der Förderzuschlag mit einem Gesamtvolumen von 75.000 Euro hat das Ziel, durch die Pandemie leerstehende Ladenlokale zu reaktivieren, um die Innenstadt nachhaltig zu beleben. Im besten Fall sind die Betreiber der Pop Up Stores beziehungsweise des Co Working Spaces sogar so erfolgreich, dass diese nach dem Förderzeitraum in den Ladenlokalen verbleiben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Stadt führt das Projekt mit Unterstützung von Stadtmarketing Pro Bad Kissingen e.V. durch und sucht nun nach geeigneten Mieterinnen und Mietern für die bis zu drei Pop Up Stores. Die Konditionen sind attraktiv, denn der Hauptanteil der Miete ist durch die Förderung abgedeckt, sodass nur knapp 15 Prozent der Miete selbst getragen werden müssen.

Für jemanden, der bereits haupt- oder nebenberuflich gegründet hat oder in naher Zukunft gründen möchte und die Produkte oder Dienstleistungen gerne einem breiten Publikum in der Innenstadt eines Unesco-Welterbes präsentieren möchte, ist diese Förderung genau das Richtige!

Bewerbungen müssen bis 30. Juni 2022 eingehen und neben den persönlichen Kontaktdaten Folgendes beinhalten: den Namen des Gewerbes sowie die Branche und die Art der Produkte oder Dienstleistungen, die angeboten werden sollen. Weitere Infos unter sbuenner@stadt.badkissingen.de oder Tel.: 0971/ 807 10 80. red