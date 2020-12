Das große Fest zum Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember in Coburg fiel zwar heuer Corona-bedingt aus, aber das Büro für Senioren und Ehrenamt hat Urkunden und Gutscheine per Post verschickt und die Arbeitsgruppe "Engagierte Stadt" möchte die wichtige Arbeit der Ehrenamtlichen würdigen. Koordinatorin Jana Melber von der Vernetzungsplattform Creapolis der Hochschule Coburg sprach mit Thomas Nowak (SPD), Sozialreferent und Drittem Bürgermeister über Chancen und Herausforderungen des Ehrenamtes in Coburg

Was verbinden Sie persönlich mit dem Ehrenamt?

Thomas Nowak:

Unter Ehrenamt verstehe ich eine Form der Gestaltung unserer Kommune. Wo auch immer sich Menschen engagieren, stellen sie einen solidarischen Beitrag für unsere Gesellschaft dar.

Welche Bedeutung hat bürgerschaftliches Engagement in Coburg?

Ohne freiwillige Aktivitäten könnten viele Angebote nicht auf die Beine gestellt werden. Dabei denke ich zum Beispiel an die Feuerwehr, an Sportvereine und kulturelle Initiativen. Wichtige Einrichtungen würden ohne das wertvolle ehrenamtliche Engagement wegfallen, da keine Finanzierung möglich ist.

Welche Netzwerke für Ehrenamt kennen Sie in Coburg?

Ehrenamt ist über unterschiedliche Institutionen verankert: das Büro Senioren und Ehrenamt, das durch Antje Hennig besetzt ist. Neben persönlicher Beratung hilft eine digitale Freiwilligenbörse dabei, das richtige Angebot zu finden ( www.coburg.de/Subportale/freiwilligenboerse.aspx ). Zudem werden Schulungen organisiert und Informationen zu Fördermitteln und Veranstaltungen weitergeben. Außerdem schließen sich Bürgerinnen und Bürger in Vereinen und Initiativen zusammen und diese sind wiederum in Verbänden organisiert. Beispielsweise gibt es in Coburg den Stadtjugendring, der als Dachorganisation der Jugendarbeit fungiert oder den Sportverband Coburg. Unterstützt werden die Verbände durch finanzielle Mittel und mit einem Angebot an Fortbildungen.

Welche Rolle spielen Sie in Bezug auf Ehrenamt und Bürgerbeteiligung in Coburg?

Als Dritter Bürgermeister und Sozialreferent der Stadt Coburg liegen meine Aufgaben insbesondere auf der Förderung und der Anerkennung des Ehrenamtes. Persönlich engagiere ich mich ehrenamtlich in der Kirchengemeinde. Das war eine ausschlaggebende Motivation für meine aktuelle Tätigkeit.

Was sind Schwierigkeiten bei der Unterstützung des Ehrenamtes?

Leider habe ich nicht immer genug Zeit für persönliche Unterstützung. Außerdem wünsche ich mir mehr finanzielle Mittel, um symbolische Hilfe zu leisten. Es geht nicht darum, Ehrenamt monetär zu honorieren, aber es kann nicht sein, dass engagierte Menschen eigenes Geld in ihr Ehrenamt stecken müssen. Mit Aufwandsentschädigungen für Sachkosten kann dem entgegengewirkt werden.

Wo sehen Sie Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten für Ehrenamt in Coburg?

Hier fällt mir das Thema Vernetzung ein. Die Kapazitäten sind begrenzt, deswegen geht es insbesondere darum, Potenziale zusammenzuführen, Synergien herzustellen, gemeinsam von Erfahrungen zu profitieren und Wissen zu teilen. So können ehrenamtliche Tätigkeiten größer, schöner und professioneller organisiert und durchgeführt werden. Außerdem bieten Kooperationen mit Institutionen Chancen. Ich denke hier an die Hochschule, beispielsweise mit der Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass sich der Mut, sich an die Hochschule zu wenden, durch anregendes gegenseitiges Lernen ausgezahlt hat.

Welche Entwicklung wünschen Sie sich für Ehrenamt in Coburg?

Inspiriert durch das Netzwerk der Engagierten Stadt, schwebt mir ein großes Vernetzungstreffen aller Aktiven in Coburg vor. Es soll eine schöne Veranstaltung sein, die Lust auf ehrenamtliches Engagement weckt.